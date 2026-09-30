MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, İzmir'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, İzmir'de temaslarda bulundu

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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, İzmir\'de temaslarda bulundu
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde şehit ailesi, meslek odaları ile kooperatiflere ziyarette bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde şehit ailesi, meslek odaları ile kooperatiflere ziyarette bulundu.

Osmanağaoğlu, Diyarbakır'da 2022 yılında düzenlenen Eren Abluka-18 operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in Türkmen Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi ile görüşen Osmanağaoğlu, daha sonra ilçedeki meslek odaları ve kooperatiflerle temaslarda bulundu.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Osmanağaoğlu, TBMM çalışmalarının tamamlanmasının ardından parti kongreleri kapsamında saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarındaki ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Osmanağaoğlu, talepleri dinlediklerini ve bunların çözümü için mecliste çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Osmanağaoğlu, çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceklerini dile getirerek, "Cumhur İttifakı ortağı olarak çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde huzurun ve dirliğin tesisi, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda sahadayız. Bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Şehit ailelerinin ziyaretlerine öncelik verdiklerini belirten Osmanağaoğlu, "Şehitlerimiz Türk milletinin emanetidir ve milletimizin başının üstünde yeri vardır. Bundan sonraki süreçte de her şehit ailemiz başımızın tacıdır, onların yanında olmak adına gayretimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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