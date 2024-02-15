MHP Havza İlçe Yönetimi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı düzenledi

MHP Havza İlçe Yönetimi, sendika ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
MHP Havza İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında, yaklaşan mahalli idari seçimler ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Cumhur İttifakı ortağı olarak Cumhur İttifakı'nın Havza Belediye Başkanı adayı Murat İkiz'in yanında olduklarını ifade ederek, "Bu ittifakın ne şartlar altında kurulduğu belli. Ülkemiz güçlendikçe düşmanları da artmakta. Bizler birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz ve birbirimize kenetlendiğimiz sürece kimsenin ülkemize gücü yetmeyecektir. MHP Havza İlçe Başkanlığı olarak tüm gücümüz ile 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde İttifakımıza destek olmak ve yine büyük bir zafer kazanmak için sahada olacağız. Bizim davamız Havza, bizim davamız Türkiye." dedi.
Toplantıya, MHP Samsun İl Disiplin Kurulu Üyesi Abdulkadir Uzunoğlu, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen Samsun 2 nolu Şube Başkan Yardımcısı Zafer Turan, Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Hami Atıcı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Yasin Köz, Türk Sağlık-Sen Temsilcisi Berat Can Akçaoğlu, Türk Eğitim Sen Havza Temsilcisi Hasan Koç ve yönetimi, Türk Diyanet Vakıf-Sen Havza Temsilcisi Enes Koçak, Türk Ulaşım-Sen Havza Üyesi Servet Ahıskalı, Eski Havza Belediye Başkanı Tuncer Keskin ve partililer katıldı.
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