MHP Havza İlçe Yönetimi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP Havza İlçe Yönetimi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı düzenledi

MHP Havza İlçe Yönetimi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı düzenledi

MHP Havza İlçe Başkanlığı, sendika ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek mahalli idari seçimler ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Cumhur İttifakı'nın Havza Belediye Başkanı adayı Murat İkiz'e desteklerini ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıya çeşitli kuruluşların temsilcileri ve partililer katıldı.

15.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Havza İlçe Yönetimi, sendika ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

MHP Havza İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında, yaklaşan mahalli idari seçimler ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Cumhur İttifakı ortağı olarak Cumhur İttifakı'nın Havza Belediye Başkanı adayı Murat İkiz'in yanında olduklarını ifade ederek, "Bu ittifakın ne şartlar altında kurulduğu belli. Ülkemiz güçlendikçe düşmanları da artmakta. Bizler birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz ve birbirimize kenetlendiğimiz sürece kimsenin ülkemize gücü yetmeyecektir. MHP Havza İlçe Başkanlığı olarak tüm gücümüz ile 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde İttifakımıza destek olmak ve yine büyük bir zafer kazanmak için sahada olacağız. Bizim davamız Havza, bizim davamız Türkiye." dedi.

Toplantıya, MHP Samsun İl Disiplin Kurulu Üyesi Abdulkadir Uzunoğlu, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen Samsun 2 nolu Şube Başkan Yardımcısı Zafer Turan, Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Hami Atıcı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Yasin Köz, Türk Sağlık-Sen Temsilcisi Berat Can Akçaoğlu, Türk Eğitim Sen Havza Temsilcisi Hasan Koç ve yönetimi, Türk Diyanet Vakıf-Sen Havza Temsilcisi Enes Koçak, Türk Ulaşım-Sen Havza Üyesi Servet Ahıskalı, Eski Havza Belediye Başkanı Tuncer Keskin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

İbrahim Yüksel, Murat İkiz, Sendika, Havza, MHP, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Havza İlçe Yönetimi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Altın piyasasında son durum: İşte fiyatlar
    10:35 Altın piyasasında son durum: İşte fiyatlar

    Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1971 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1971 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

  • Adana'da Sevgililer Gününde cinayet: Kız arkadaşını tabancayla vurup gömdü
    10:31 Adana'da Sevgililer Gününde cinayet: Kız arkadaşını tabancayla vurup gömdü

    Adana'da bir kişi, sevgililer gününde kız arkadaşını tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından cesedi sulama kuyusuna gömen şüpheli, kendini jandarmaya ihbar etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, kız arkadaşının cesedinin gömüldüğü yeri gösterdi.

  • Japon ekonomisi teknik resesyona girdi
    10:29 Japon ekonomisi teknik resesyona girdi

    Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, beklenmedik şekilde resesyona girdi. Ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi beklenirken, yüzde 0.4 daraldı. Art arda iki çeyreklik dönemde ekonominin daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor. Resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son verme planlarını zora sokabilir.

  • Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş
    10:25 Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş

    Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Felaketin yaşandığı gün saat 09.30 itibarıyla liç alanında dev bir yarığın fark edilmesiyle çalışmaların durdurulduğu ve 100'ün üzerinde işçinin sahadan çekildiği öğrenilirken, çöküntü yaşanan alanın çimentoyla kaplandığı iddia edildi.

  • Giresun'da faaliyetleri men edilen holding, Gümüşhane'de işletme ruhsatı aldı
    10:21 Giresun'da faaliyetleri men edilen holding, Gümüşhane'de işletme ruhsatı aldı

    Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde atık havuzu yıkılan ve çevreye yayılan kimyasallar nedeniyle faaliyetleri men edilen holdinge ait başka bir şirketin Gümüşhane'de altın madeni kurmak için işletme ruhsatı aldığı ortaya çıktı.

  • 40 yaşındaki kadının midesinden 2 kilo saç kütlesi çıkarıldı
    09:50 40 yaşındaki kadının midesinden 2 kilo saç kütlesi çıkarıldı

    Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.

  • İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geldi
    09:47 İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geldi

    İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.

  • 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
    09:11 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu sahte kimlikler, Türk lirası ve dijital materyallere el konuldu.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 11:03:31. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Havza İlçe Yönetimi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement