MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Şaban Kap, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

26.08.2024 20:25
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RİZE'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan Bayram K.'nın (43) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana geldi. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, iddiaya göre aracıyla seyir halindeyken yavaşladığı esnada yaklaşan saldırgan Bayram K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu İlçe Başkanı Kap hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan Bayram K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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