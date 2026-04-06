MHP İstanbul İl Teşkilatı Feshedildi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatını feshetti. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sanal medya hesabından yaptı. Açıklamanın ardından partinin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binası görüntülendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sanal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yalçın açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. Fesih açıklamasının ardından MHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binası kamerayla görüntülendi.