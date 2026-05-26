MHP Kayseri\'den bayramlaşma programı

MHP Kayseri İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma programına, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ile partililer katıldı.

MHP İl Başkanı Kalın, burada yaptığı konuşmada, partililerin arife gününü ve bayramını kutladı.

Yakın zamanda İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz'ı kaybettiklerini belirten Kalın, "Ali Korkmaz ağabeyimiz geçen bayram buradaydı, bu bayram yok, aramızda değil, Allah rahmet eylesin. Haliyle birbirimizi kırmadan, birbirimize gücenmeden, birbirimizi severek geçmişten bugüne, tarihimizden aldığımız güçle Kayseri'de ülkücü milliyetçi hareketin mukaddes sancağını ülküdaşlık hukuku, teşkilat ruhu ve Cumhur İttifakı anlayışıyla daha ileriye götürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Okandan da bayramlaşmada bir arada olmak istediklerini ifade etti.

Sorumluluklarının farkında ve bilincinde olduklarını belirten Okandan, "İl başkanları olarak bizler adeta bir kardeş gibi, bir yoldaş gibi aynı yolu yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Allah, bayrağımızı gökten indirmesin, ezanımızı dindirmesin. Nice bayramları birlikte yaşamayı nasip etsin." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise belediye olarak bayram dolayısıyla aldıkları tedbirleri ve yaptıkları hazırlıkları anlattı.

Partililerin bayramını kutlayan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülkenin bekası için çizdikleri yolda yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından partililerle protokol üyeleri bayramlaştı.