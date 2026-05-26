MHP Kayseri'den bayramlaşma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Kayseri'den bayramlaşma programı

MHP Kayseri\'den bayramlaşma programı
26.05.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kayseri İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa milletvekili, il başkanları ve partililer katıldı. Konuşmalarda birlik, beraberlik ve Cumhur İttifakı vurgusu yapıldı.

MHP Kayseri İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma programına, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ile partililer katıldı.

MHP İl Başkanı Kalın, burada yaptığı konuşmada, partililerin arife gününü ve bayramını kutladı.

Yakın zamanda İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz'ı kaybettiklerini belirten Kalın, "Ali Korkmaz ağabeyimiz geçen bayram buradaydı, bu bayram yok, aramızda değil, Allah rahmet eylesin. Haliyle birbirimizi kırmadan, birbirimize gücenmeden, birbirimizi severek geçmişten bugüne, tarihimizden aldığımız güçle Kayseri'de ülkücü milliyetçi hareketin mukaddes sancağını ülküdaşlık hukuku, teşkilat ruhu ve Cumhur İttifakı anlayışıyla daha ileriye götürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Okandan da bayramlaşmada bir arada olmak istediklerini ifade etti.

Sorumluluklarının farkında ve bilincinde olduklarını belirten Okandan, "İl başkanları olarak bizler adeta bir kardeş gibi, bir yoldaş gibi aynı yolu yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Allah, bayrağımızı gökten indirmesin, ezanımızı dindirmesin. Nice bayramları birlikte yaşamayı nasip etsin." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise belediye olarak bayram dolayısıyla aldıkları tedbirleri ve yaptıkları hazırlıkları anlattı.

Partililerin bayramını kutlayan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülkenin bekası için çizdikleri yolda yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından partililerle protokol üyeleri bayramlaştı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Milletvekili, Baki Ersoy, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Kayseri'den bayramlaşma programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:33
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:46:47. #7.12#
SON DAKİKA: MHP Kayseri'den bayramlaşma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.