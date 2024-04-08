MHP Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kütahya'da yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya başvurduklarını bildirdi.

MHP, Kütahya belediye başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart Pazar günü Kütahya'da yapılan Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan 'Seçimlerin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller' ile bu şekilde oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve 'Tam Kanunsuzluk' nedeniyle, Kütahya Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 Sayılı Kanun'un 25 ve 29. maddeleri ile 298 Sayılı Kanun'un 14, 110, 112, 130 maddeleri kapsamında -İptal edilmesi ve Yenilenmesi- için YSK'na başvuru yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü. Sayılan geçersiz oylarla AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı.

Eyüp Kahveci, mazbatasını aldı.