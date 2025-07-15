MHP\'li Candemir\'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Candemir, mesajında, 15 Temmuz 2016 günü Türk milletine, devletine ve demokrasiye yönelik hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Bu günün tarihe kara bir leke olarak geçtiğini aktaran Candemir, şunları kaydetti:

"O gece milletimiz imanıyla, cesaretiyle, bayrak ve vatan aşkıyla sokaklara çıkarak iradesine sahip çıkmış, darbecilere geçit vermemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, o karanlık gecede en net ve kararlı duruşu sergileyerek, 'Bu, bir kalkışmadır. MHP, bu kalkışmanın karşısındadır' sözleriyle milletimizin yanında yer almıştır. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe engellenmemiş aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine kurulan tuzaklar da bozulmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, bu anlamlı günün milli birlik ve dirilişimizin simgesi olmasını temenni ediyorum."