MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'ye Yanıt: Oğlum İstifa Etti, Soruşturma Yok - Son Dakika
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MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'ye Yanıt: Oğlum İstifa Etti, Soruşturma Yok

MHP\'li Semih Yalçın\'dan CHP\'ye Yanıt: Oğlum İstifa Etti, Soruşturma Yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk iddialarına yanıt vererek, oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın'ın soruşturmanın selameti için istifa ettiğini, hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını açıkladı. Yalçın, Özel'in açıklamalarını insan haysiyetine yakışmayan bir politika tarzı olarak nitelendirdi.

14.01.2025 19:27  Güncelleme: 19:28
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(ANKARA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yunus Emre Vakfı'daki yolsuzluk soruşturmasına yönelik oğlu Kutalmış Yalçın'la ilgili açıklamalarına ilişkin "Oğlum Abdullah Kutalmış Yalçın, soruşturmanın selameti açısından istifa etmiştir. Hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yoktur. Bu; vicdani, ahlak ve bürokratik sorumluluğun gereğidir, yargının görevini rahatça yerine getirmesi için bir vecibedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluklarla ilgili "Toplam 700 milyon liraya karşılık gelen bugünkü parayla bir büyük yolsuzluktan bahsediyoruz. Vakfın başkanı Şeref Ateş AK Partilinin fiyonklusu. 'Kaç' demişler kaçtı yurt dışında. Aile Bakanının eşi Rahmi Göktaş ve MHP Milletvekili Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın suç duyurusundan hemen sonra istifa edip kaçtılar. Böyle olunca aklanıyorsun. Kimse Semih Yalçın'ın oğlunun ya da bakanın eşinin peşinde değil yargı mercilerinde. Soruşturma mercilerinde birkaç namuslu gazeteci ve buna itiraz eden sizler bizler dışında 'istifa etmiş bunlar sorumlu değil'"demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özel'in bugünkü açıklamalarına yanıt verdi. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum Abdullah Kutalmış Yalçın, soruşturmanın selameti açısından istifa etmiştir. Hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yoktur. Bu; vicdani, ahlaki ve bürokratik sorumluluğun gereğidir, yargının görevini rahatça yerine getirmesi için bir vecibedir. Hal böyleyken, Özgür Özel'in doğrudan ismimi zikrederek oğlumu hedef alması; insan haysiyetine, onuruna sığmayan aşağılık ve çirkef bir politika tarzıdır.

Özgür Özel'in ahlaksızca, edepsizce diline doladığı oğlum A. Kutalmış Yalçın, sorumlu ve takdire şayan bir hareketle hukukun işlemesine katkı sağlarken, yolsuzluklarla çalkalanan CHP'li belediyelerin başkanları niçin aynı haysiyetli duruşu sergileyememiştir? Neden Özgür Özel, sözüm ona şerefli bir duruş göstererek soruşturmanın selameti açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve öteki başkanların istifasını istememiştir? "

Kaynak: ANKA

Semih Yalçın, Özgür Özel, Politika, Finans, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'ye Yanıt: Oğlum İstifa Etti, Soruşturma Yok - Son Dakika

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