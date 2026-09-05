MHP'li Topsakal Bafra'da: Bafra, Samsun gibi Bahçeli için ayrı bir öneme sahip - Son Dakika
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MHP'li Topsakal Bafra'da: Bafra, Samsun gibi Bahçeli için ayrı bir öneme sahip

MHP\'li Topsakal Bafra\'da: Bafra, Samsun gibi Bahçeli için ayrı bir öneme sahip
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile İl Başkanı Burhan Mucur, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerini ziyaret etti. Bafra'da konuşan Topsakal, ilçenin Genel Başkan Devlet Bahçeli için Samsun gibi ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek Bahçeli'nin selamlarını iletti.

??????? Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal ile MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında Bafra'da düzenlenen toplantıda, göreve yeni seçilen MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Toplantıda konuşan Topsakal, Bafra'nın köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, "Bafra'nın çok güzel bir geleneği var. Büyükten küçüğe herkes burada. Tüm teşkilatlarıyla herkesin burada olup geleneğimizi sürdürmesi çok güzel." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için bazı şehirlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Topsakal, "Bunlardan bir tanesi Genel Başkanımızın da memleketi Osmaniye'dir. İkincisi Kayseri, Başbuğumuzun memleketi. Üçüncüsü de Samsun'dur. Samsun özelinde de Bafra'dır. Hem düşünce hem fikir hem de birliktelik bakımından bu böyledir." diye konuştu.

Bafra'da program yapacağını Bahçeli'ye bildirdiğini aktaran Topsakal, "Kendisinin Bafra'ya özel selamlarını getirdim." ifadesini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da Bafra'nın ülkücü hareket açısından önemli bir yer olduğunu vurgulayarak, "Bafra bizim için önemli bir yer. Ülkücü hareket için kıymetli bir şehrimiz. Genel Merkez özelinde Bafra her zaman yakından takip ediliyor." dedi.

Ziyaretler, konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'li Topsakal Bafra'da: Bafra, Samsun gibi Bahçeli için ayrı bir öneme sahip - Son Dakika

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