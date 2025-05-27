MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı\'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 119 gün sonra ilk kez kameralar önünde açıklama yapan Bahçeli "Her şeyin bir vakti vardır ve yaklaştı. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir" dedi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Şehitlik en yüce makamın adıdır. Karanlıktan medet umanlar unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık içindedir. Aziz şehitlerimizin kutlu emanetleri nesilden nesile anlatılacaktır. Ülkücü şehitler kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir.

"DIŞTA FAKİR, İÇTE ZENGİN OLMAYI BİLDİLER"

Vatana, millete ve davaya bağlılıkları muhakkaktı. Hayatlarını ülkü ve ilkelerine adamışlardı. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Dışta fakir, içte zengin olmayı bildiler.

"YENİ BİR KARDEŞLİK YÜZYILI GELMEKTEDİR"

Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Her şeyin bir vakti vardır ve yaklaştı. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.

"ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN"

Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir. Şehitler ölmemiştir. Bütün şehitlerimizi, Alparslan Türkeş beyi, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı saygıyla hürmetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum."