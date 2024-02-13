MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kızıl Elmanın Yeni İstikameti Uzay - Son Dakika
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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kızıl Elmanın Yeni İstikameti Uzay

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kızıl elmanın yeni istikametinin 'uzay' olduğunu belirtti. Bahçeli, uzay yolculuğunu tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı'ya hoşgeldin dedi ve Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diledi. Bahçeli, damarlarımızdaki asil kanın potansiyelinin farkında olmayışımızın bugüne kadar eksik olan tek şey olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin bizi yeni istikameti uzay olan kızıl elmanın izinden ilahi kelimata ulaştıracağına inandığını ifade etti.

13.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli kızıl elmanın yeni istikametinin 'uzay' olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, uzay yolculuğunu tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı'ya hoşgeldin dedi. Grup toplansına katılanlara hitap eden Bahçeli şöyle konuştu:

"Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoşgeldin diyor daha nice Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum. Hayal ettiğimiz her şeyin vakti saati geldiğinde gerçeğe dönüşeceğine inanıyorum. Alper Gezeravcı kardeşimizin altı çizilmesi gereken şu sözleri aynısı ile bizim de kanaatimizdir. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz damarlarımızdaki asil kanın potansiyelinin farkında olmayışımızdır. Nitekim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. ve bu mevcudiyet bize yeni istikameti uzay olan kızıl elmanın izinden taşıyarak muhakkak ilahi kelimata da ulaştıracaktır."

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kızıl Elmanın Yeni İstikameti Uzay
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kızıl Elmanın Yeni İstikameti Uzay - Son Dakika
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