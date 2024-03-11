MHP Milletvekili Levent Uysal\'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın 2020 yılında Sırbistan'dan vatandaşlık aldığını ortaya çıkmıştı. Ayrıca Uysal'ın 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerinde MHP'den Mersin Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdiği belirtilerek Sırbistan'da soybağı olmadığı ve vatandaşlığı usulsüz şekilde aldığı iddiası ortaya atılmıştı. Uysal'ın Dubai'de de oturma izni olduğunun da altı çizilmişti.
Uysal'ın Sırbistan vatandaşı olduğu gündemdeki yerini korurken bir açıklama geldi. Uysal'ın avukatı, "Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur" diye konuştu.
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Zonguldak'ta Ramazan Ayı'nın ilk gününde balık tezgahları boş kaldı. Denizlerde yeterli avcılık yapılamaması nedeniyle esnaf tezgah açamadı. Esnaf, önümüzdeki günlerde artmasını bekledikleri balık avının ardından tezgahların şenleneceğini belirtti.
Gaziantep merkezli 2 ilde internet sitelerinde araç satış ilanları vererek vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve 7'si tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 3 milyon 100 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve çözüm yollarını konuştu. Toplantıya katılan diğer parti temsilcileri de değişim isteğini vurguladılar.
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşti. Sirius Takımı şampiyonluk kupasını kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evinin Sultanları Projesi', ev hanımları ve çalışan kadınları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen müsabakalarla devam etti. Denizli ve ilçelerinden 10 takımın katıldığı turnuvada, 130 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyon Sirius takımı olurken, ikinci Pamukkale Evinin Sultanları, üçüncü Anadolu Pars Kadın Voleybol Takımı ve dördüncü Serinhisar Evinin Sultanları oldu.
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, kaçak sigara, elektronik sigara, içki, cep telefonu ve sahte para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını açıkladı. Projeler arasında sel ve erozyon kontrolü, ağaçlandırma, havza rehabilitasyonu ve maden sahalarının rehabilitasyonu gibi çalışmalar yer alıyor. Ayrıca, projelerle çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmalarını izlemek için Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası kullanıyor.
Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırıları ve ekonomik zorluklar nedeniyle Ramazan bayramını kutlamakta zorlanıyor. Birçok aile yiyecek bulmakta güçlük çekerken, bazıları ise evlerini ve kentlerini yeniden inşa etme umuduyla direniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, belediye başkan adaylarına destek istedi. Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve oy istedi.
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