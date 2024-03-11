MHP Milletvekili Levent Uysal\'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi

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MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın 2020 yılında Sırbistan'dan vatandaşlık aldığını ortaya çıkmıştı. Ayrıca Uysal'ın 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerinde MHP'den Mersin Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdiği belirtilerek Sırbistan'da soybağı olmadığı ve vatandaşlığı usulsüz şekilde aldığı iddiası ortaya atılmıştı. Uysal'ın Dubai'de de oturma izni olduğunun da altı çizilmişti.

AVUKATTAN 'HUKUKA UYGUNDUR' AÇIKLAMASI

Uysal'ın Sırbistan vatandaşı olduğu gündemdeki yerini korurken bir açıklama geldi. Uysal'ın avukatı, "Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur" diye konuştu.