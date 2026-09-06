MHP Siirt İl Başkanlığı kongresinde Cengizhan Tükenmez yeniden güven tazeledi

MHP Siirt İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, Cengizhan Tükenmez yeniden il başkanlığına seçildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan İl Başkanı Tükenmez, ülkenin ve bölgenin en büyük kazanımının huzur ve güven ikliminin kalıcı hale gelmesi olduğunu belirtti.

Parti olarak hedeflerinin terörün tamamen bittiği, kargaşa ve kaosun tarihe karıştığı, terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek olduğunu ifade eden Tükenmez, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki her bir insanımızın emniyet içerisinde, geleceğe umutla baktığı bu süreci kararlılıkla destekliyoruz. Siirt'in dağlarında, yaylalarında ve sokaklarında yükselen bu huzur havası milletimizin sarsılmaz iradesi ve devletimizin gücüyle sonsuza dek sürecektir. ?Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin belirlediği 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesi, teşkilatımızın yol haritasıdır. Bizler koltuk sevdasıyla değil millet sevdasıyla, şahsi ikbal kaygısıyla değil devletin bekası anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda Siirt'in hak ettiği değeri bulması, ekonomide, istihdamda, tarımda ve sosyal yaşamda hak ettiği seviyeye ulaşması için gece gündüz çalışmak en temel vazifemizdir?."

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Metin Keskin ve Bekir Kasap da burada konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen kongrede Tükenmez yeniden başkan seçildi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, MHP ve AK Partinin ilçe ve belde başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.