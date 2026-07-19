MHP Sivas\'ta Yalçındağ Yeniden Başkan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Merkez İlçe Başkanlığına, Turan Gazi Yalçındağ yeniden seçildi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek yaptı.
MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu.
Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut başkan Turan Gazi Yalçındağ yeniden başkan seçildi.
Milletvekili Özyürek, Yalçındağ'ı kutlayarak başarı diledi.
Kongreye partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
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