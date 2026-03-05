MHP Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat mensupları ve muhtarlara yönelik iftar programı düzenlendi.
İlçe Başkanı Fatih Yıldırım, bir düğün salonunda düzenlenen iftara katılanlara teşekkür etti.
İftara AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › MHP Tarsus İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
