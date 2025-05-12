MİA Başkanı Köse'den terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİA Başkanı Köse'den terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, bölücü terör örgütü PKK'nın "silah bırakma ve fesih" kararına ilişkin, "Türkiye on yıllardır ayağına bağ olan ve ülkemizde kardeşlik iklimini zehirleyen çok önemli bir badireyi geride bırakarak yeni bir döneme yelken açacaktır.

12.05.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, bölücü terör örgütü PKK'nın "silah bırakma ve fesih" kararına ilişkin, "Türkiye on yıllardır ayağına bağ olan ve ülkemizde kardeşlik iklimini zehirleyen çok önemli bir badireyi geride bırakarak yeni bir döneme yelken açacaktır." ifadesini kullandı.

Köse, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadele serüveninde en önemli dönüm noktasıdır. Türkiye on yıllardır ayağına bağ olan ve ülkemizde kardeşlik iklimini zehirleyen çok önemli bir badireyi geride bırakarak yeni bir döneme yelken açacaktır. Türkiye'de güçlenecek olan barış ve güvenlik iklimi tüm bölgede istikrarın yeniden oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Fedakarlıkları ve kahramanlıkları ile ülkemizi bölünmekten kurtaran şehitlerimiz ve şehit yakınları ile çok kıymetli gazilerimiz bu sürecin en önemli kahramanlarıdır. Onların fedakarlıkları ülkemizin zor dönemlerde bir arada tutulmasını sağlamıştır."

"Silahların gölgesinde siyaset yapma dönemi sona erdi"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başarılı olabilmesi için gece gündüz çaba harcayan, çok büyük riskler alan ve fedakarlıklar yapan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın, devlet ve hükümet yetkilileri ile siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şüphesiz bu aşama on yıllara sari bir mücadele zemini üzerinde yeşermiştir. Artık silahların gölgesinde siyaset yapma dönemi sona ermiştir. Türkiye'nin demokratik olgunluğu açısından da yeni bir aşamaya doğru ilerlemekteyiz. Sürecin yeni aşamaları, yeni meydan okumaları da beraberinde getirecektir. Ancak sürecin ardındaki siyasi irade, devlet garantisi ve toplumsal destek bu meydan okumaların üstesinden gelmemizi sağlayacaktır."

"Barışın kaybedeni olmaz"

Bu sürecin meyvelerini vermesinin zaman alacağına, süreçte iniş çıkışların da olabileceğine işaret eden Köse, "Süreci bozmaya, sabote etmeye çalışan iç ve dış mihraklar da olacaktır. Ancak üzerinde mutabık kalınan istikamet ve barış ve istikrar vizyonu, 86 milyonun arzu ettiği huzur ve refah ortamına yakınlaştıracak çıkış yoludur. Barışın kaybedeni olmaz. Sırtından terör kamburunu atmış ve iç cepheyi güçlendirerek 'büyük Türkiye uzlaşısına' erişmiş bir Türkiye aynı zamanda dünya siyasetine çok daha güçlü ve dirençli bir aktör olarak çıkacaktır." açıklamasında bulundu.

MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, yeni dönemin Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİA Başkanı Köse'den terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:45:08. #7.12#
SON DAKİKA: MİA Başkanı Köse'den terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.