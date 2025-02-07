97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT casus taktiklerini paylaştı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 1928'de yazılan ve halkı casusluk tehditlerine karşı uyaran "Casuslardan Korunma" adlı Osmanlıca yayını Latin harflerine aktararak yeniden yayımladı.
"Casuslardan Korunma" isimli kitapçık, "Casuslar Nasıl Adamlardır ve Vazifeleri", "Boşboğazların Casuslara Hidmeti ve Vatana Zararları" ile "Boşboğaz ve Casuslarla Uğraşılması" başlıklı üç bölümden oluşuyor. Kitapçığın dijital sürümüne, Milli İstihbarat Akademisinin sosyal medya hesabından erişim sağlanabiliyor.
1928 yılında Harbiye Mektebi Tabiye muallimlerinden Binbaşı Sami tarafından kaleme alınan kitapçık, MİA İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Serhat Aslaner tarafından yeniden hazırlandı. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanan kitapçığın, o dönemde genişleyen istihbarat faaliyetleri çerçevesinde halkı bilinçlendirme amacıyla hazırlanmış bir rehber niteliğinde olduğu kaydedildi.
Türk milletinin, yabancı ülke servislerinin açık ve örtülü operasyonlarına karşı farkındalığını artırmak için kaleme alındığı belirtilen kitapçığın, o dönemin tehdit algılarını ve karşı istihbarat stratejilerini bugüne taşıdığı ifade edildi. İstihbarat faaliyetlerinin hızla arttığı, dış tehditlerin özellikle casusluk faaliyetleri aracılığıyla toplumun en ince noktalarına kadar nüfuz etmeye çalıştığı bir dönemde yayımlandığı aktarılan kitapçığın, halkı ve orduyu bu tehditlere karşı uyarmayı, casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediği bildirildi.
Açıklamada, "Casuslardan Korunma" kitapçığından bazı dikkati çekici kesitler de yer aldı.
Söz konusu kesitlerde şu ifadeler kullanıldı:
Kitapçığın, "Takdim" bölümünde Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin değerlendirmeleri de yer aldı. Köse, takdim yazısında "Casuslardan Korunma" başlıklı metnin, içeriği ve üslubu göz önünde bulundurulduğunda, olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini kaydetti. Kitle iletişim aygıtlarının henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde gazete, kitapçık, broşür ve benzeri yayınların, bilginin kamusallaşması ve yaygınlaşması için en önemli araçlar olduğuna vurgu yapan Köse, "İstihbarat gibi kritik bir konuda, ülkenin en ücra köşesindeki halkı dahi uyarmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hazırlanan Casuslardan Korunma; dönemin koşullarına uygun, içeriği ve üslubu ile özgün bir nitelik taşımaktadır. Günümüzden geriye dönüp bakıldığında dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarata ve casusluk faaliyetlerine yaklaşımını ve devletin buna karşı ilgili personelini ve halkı bilinçlendirmek için kullandığı yöntemleri anlamamızı sağlaması açısından da önemlidir." ifadelerini kullandı.
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