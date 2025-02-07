97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT casus taktiklerini paylaştı

Güncel

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 1928'de yazılan ve halkı casusluk tehditlerine karşı uyaran "Casuslardan Korunma" adlı Osmanlıca yayını Latin harflerine aktararak yeniden yayımladı.

"ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR"

"Casuslardan Korunma" isimli kitapçık, "Casuslar Nasıl Adamlardır ve Vazifeleri", "Boşboğazların Casuslara Hidmeti ve Vatana Zararları" ile "Boşboğaz ve Casuslarla Uğraşılması" başlıklı üç bölümden oluşuyor. Kitapçığın dijital sürümüne, Milli İstihbarat Akademisinin sosyal medya hesabından erişim sağlanabiliyor.

HALKI BİLİNÇLENDİRME AMACIYLA HAZIRLANMIŞ

1928 yılında Harbiye Mektebi Tabiye muallimlerinden Binbaşı Sami tarafından kaleme alınan kitapçık, MİA İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Serhat Aslaner tarafından yeniden hazırlandı. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanan kitapçığın, o dönemde genişleyen istihbarat faaliyetleri çerçevesinde halkı bilinçlendirme amacıyla hazırlanmış bir rehber niteliğinde olduğu kaydedildi.

DÖNEMİN TEHDİT ALGILARINI BUGÜNE TAŞIYOR

Türk milletinin, yabancı ülke servislerinin açık ve örtülü operasyonlarına karşı farkındalığını artırmak için kaleme alındığı belirtilen kitapçığın, o dönemin tehdit algılarını ve karşı istihbarat stratejilerini bugüne taşıdığı ifade edildi. İstihbarat faaliyetlerinin hızla arttığı, dış tehditlerin özellikle casusluk faaliyetleri aracılığıyla toplumun en ince noktalarına kadar nüfuz etmeye çalıştığı bir dönemde yayımlandığı aktarılan kitapçığın, halkı ve orduyu bu tehditlere karşı uyarmayı, casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediği bildirildi.

KORUNMA TAKTİKLERİ

Açıklamada, "Casuslardan Korunma" kitapçığından bazı dikkati çekici kesitler de yer aldı.

Söz konusu kesitlerde şu ifadeler kullanıldı:

Soru: Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı?

Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı? Cevap: Evet efendim, çok iyi anladım.

Evet efendim, çok iyi anladım. Soru: O halde bunlara karşı ne yapmak lazımdır?

O halde bunlara karşı ne yapmak lazımdır? Cevap: Boşboğazların ağzını tutmak casusların da haber almak için yapacakları tertibatları bozmak lazımdır.

Boşboğazların ağzını tutmak casusların da haber almak için yapacakları tertibatları bozmak lazımdır. Soru: Arkadaşlarından birisi böyle boşboğazlık yapmak isterse ne yaparsın?

Arkadaşlarından birisi böyle boşboğazlık yapmak isterse ne yaparsın? Cevap: Yapmaması için birkaç defa tembih ederim, eğer dinlemezse derhal zabite malumat veririm.

Yapmaması için birkaç defa tembih ederim, eğer dinlemezse derhal zabite malumat veririm. Soru: Bir insan boşboğazlık yapmamak için ağzını nasıl kapamalıdır?

Bir insan boşboğazlık yapmamak için ağzını nasıl kapamalıdır? Cevap: Gerek bildiğini ve gerekse yalan yanlış işittiği sözleri hiçbir yerde söylememek suretiyle ağzını kapamalıdır.

Gerek bildiğini ve gerekse yalan yanlış işittiği sözleri hiçbir yerde söylememek suretiyle ağzını kapamalıdır. Soru: Casuslara karşı nasıl davranırsın?

Casuslara karşı nasıl davranırsın? Cevap: Efendim, bunlarla uğraşmak çok güçtür. Eski hikayelerde işittiğimiz gibi yedi başlı su aygırı var imiş, işte casuslar da tıpkı buna benzermiş, bir kafasını kesersek yerine bir kafa daha türermiş. Bunun için bu gibilerle ancak hükümetimizin yaptığı muntazam teşkilatla karşı gelinebilir.

Efendim, bunlarla uğraşmak çok güçtür. Eski hikayelerde işittiğimiz gibi yedi başlı su aygırı var imiş, işte casuslar da tıpkı buna benzermiş, bir kafasını kesersek yerine bir kafa daha türermiş. Bunun için bu gibilerle ancak hükümetimizin yaptığı muntazam teşkilatla karşı gelinebilir. Soru: Sizlere hiçbir vazife düşmez mi?

Sizlere hiçbir vazife düşmez mi? Cevap: Evet efendim. Yalnız biz askerler değil bütün memleket halkı dahi casuslarla uğraşmalıdır. Herkes memleketi hakkında iyi, kötü her ne işitirse derhal haber vermelidir ve bir adamın casus olduğundan şüphe edilirse hemen yakalayıp asker ise zabitine, başı bozuk ise polise teslim etmelidir."

"CASUSLAR NASIL ADAMLARDIR VE VAZİFELERİ"

Kitapçığın, "Takdim" bölümünde Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin değerlendirmeleri de yer aldı. Köse, takdim yazısında "Casuslardan Korunma" başlıklı metnin, içeriği ve üslubu göz önünde bulundurulduğunda, olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini kaydetti. Kitle iletişim aygıtlarının henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde gazete, kitapçık, broşür ve benzeri yayınların, bilginin kamusallaşması ve yaygınlaşması için en önemli araçlar olduğuna vurgu yapan Köse, "İstihbarat gibi kritik bir konuda, ülkenin en ücra köşesindeki halkı dahi uyarmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hazırlanan Casuslardan Korunma; dönemin koşullarına uygun, içeriği ve üslubu ile özgün bir nitelik taşımaktadır. Günümüzden geriye dönüp bakıldığında dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarata ve casusluk faaliyetlerine yaklaşımını ve devletin buna karşı ilgili personelini ve halkı bilinçlendirmek için kullandığı yöntemleri anlamamızı sağlaması açısından da önemlidir." ifadelerini kullandı.