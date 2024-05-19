Michelin Rehberi Türkiye'deki Gastronomi Turizmini Canlandırıyor - Son Dakika
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Michelin Rehberi Türkiye'deki Gastronomi Turizmini Canlandırıyor

Michelin Rehberi Türkiye\'deki Gastronomi Turizmini Canlandırıyor

Turizmciler, Michelin Rehberi'nde Türkiye'deki restoranların giderek daha fazla yer almasının, ülke genelinde gastronomi turizmini canlandırdığı görüşünde. Türkiye'de 110 restoran Michelin Rehberi'ne girdi. Bunlardan ikisi iki yıldız, 11'i ise tek yıldız sahibi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, gastronomi turizminin büyüme için güçlü bir motor olabileceğini belirtti. Kuk ayrıca, Türk restoranlarının Michelin Rehberi'ndeki artan varlığının Türk turizminin uzun vadeli gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

19.05.2024 13:57
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İSTANBUL, 19 Mayıs (Xinhua) -- Turizmciler, prestijli Michelin Rehberi'nde Türkiye'deki restoranların giderek daha fazla yer almasının, ülke genelinde gastronomi turizmini canlandırdığı görüşünde.

Türkiye'de 110 restoran Michelin Rehberi'ne girdi. Bunlardan ikisi iki yıldız, 11'i ise tek yıldız sahibi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, yiyecek ve içecek sektörünün kendi başına büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve daha geniş turizm deneyimleriyle birleştirildiğinde büyüme için güçlü bir motor olabileceğini söyledi.

Kuk, "Gastronomi turizmi sadece yemek ve içmekten ibaret değil, daha geniş bir deneyim yelpazesini kapsıyor. Bu nedenle diğer turizm türlerine kıyasla ayrı bir öneme sahip" dedi.

Kuk, gastronomi macerası arayışı içindeki seçici gezginlerin genellikle yakındaki diğer cazibe merkezlerini de keşfettiklerini, konaklamalarını uzattıklarını ve daha fazla harcama yaptıklarını vurguladı. Kuk bu durumun, Türkiye'nin 2024 yılı sonuna kadar 60 milyon ziyaretçi çekme ve 60 milyar ABD doları gelir elde etme yönündeki turizm hedefleri için iyiye işaret olduğunu ifade etti.

Kuk, "Türk turizm markasının tanıtımı bağlamında, Türk restoranlarının Michelin Rehberi'ndeki artan varlığı, Türk turizminin uzun vadeli gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunacak" dedi.

Yerel bir turizm şirketinin sahibi olan Nalan Yeşilyurt, bu duruma ilk elden tanık olmuş. Seçici gezginler için "benzersiz yemek deneyimleri" hazırlama konusunda uzmanlaşan şirketin işleri, ilk Türk restoranının 2022 yılında Michelin yıldızı almasından bu yana gelişmiş.

Yeşilyurt, İstanbul'un tarihi Beyoğlu semtindeki şık bir restoranda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Michelin yıldızlı restoranlar ve rehberinde listelenenler, diğer Türk restoranlarının küresel ölçekte görünürlüğünü ve prestijini artırdı" dedi.

"Örneğin Tayland mutfağının servis edildiği bu restoran henüz bir yıldız almadı, ancak listeye dahil edilmesi onu üst düzey gezginler için bir mıknatıs haline getirdi" diyen Yeşilyurt, listedeki birçok restoranın daha sonra fiyatlarını yükselttiğini ve hizmetlerini güncellediğini ifade etti.

Yeşilyurt, Michelin yıldızlı restoranların İstanbul, İzmir ve Bodrum gibi popüler turistik yerlerin ötesine geçerek ülkenin daha geniş kesimine yayılmasını umuyor.

Kaynak: Xinhua

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