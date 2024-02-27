Michigan\'daki Müslüman ve Arap kökenli Amerikalılar, Biden\'ın kaybetmesi için \'kararsız oy\' kullanmaya çağırıyor

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ABD'nin Michigan eyaletindeki Müslüman ve Arap kökenli Amerikalılar, eyaletteki ön seçimlerde seçmenleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına desteği nedeniyle Başkan Joe Biden'ın kaybetmesi için "kararsız oy" kullanmaya çağırıyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki tek Filistinli Demokrat üye Rashida Tlaib, eyaletteki Müslüman toplumun Biden'a yönelik tepkilerini video mesajında paylaştı.

Seçmenleri Biden yönetiminin İsrail'e destek veren ve Gazze'de ateşkese karşı çıkan politikalarını protesto etmek için ön seçimlerde "kararsız oy" kullanmaya çağıran Tlaib, "Sesimizin daha gür çıkmasını istiyorsanız buraya gelin ve kararsız oy atın." ifadesini kullandı.

Söz konusu video, ön seçimlerde 10 bin "kararsız oya" ulaşmayı ve kasım ayındaki başkanlık seçiminde Biden'a bir uyarı mesajı göndermeyi amaçlayan "Michigan'ı Dinle" kampanyasının bir parçası olarak yayımlandı.

ABD'deki ön seçimlerde partilerin oy pusulalarında "kararsız oy" seçeneği bulunuyor. "Kararsız oy", seçmenin desteklediği partiye oy verdiğine, ancak listedeki adaylardan herhangi birini onaylamadığına işaret ediyor.

Washington yönetiminin İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle başlatılan "Abandon Biden" (Biden'ı terk et) kampanyasının öncüsü Filistin kökenli Khaled Tuurani, AA muhabirine, "Topluluğumuz Joe Biden'a soykırımı durdurması, Gazze'deki Filistinlilerin üzerine bomba yağdıran İsrail'i silahlandırmayı bırakması için pek çok mesaj göndermeye çalıştı. Ancak başkan bizi dinlemedi." diye konuştu.

"Soykırımdaki suç ortaklığı rolü" nedeniyle Biden'ı cezalandırmak istediklerini vurgulayan Tuurani, "Kararsız oy sadece bir mesaj. Kasım ayında seni (Biden) görevden almak konusunda gerçekten ciddi olduğumuzu bilsinler." dedi.

Tuurani, "Abondon Biden kampanyasıyla Joe Biden'ın seçimi kaybedeceğinden, tek dönemlik bir başkan olacağından ve kaybetmesinin her zaman Gazze'deki soykırımla ilişkilendirileceğinden emin olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Tarihin, Biden'ın Filistinlilere yaptıkları yüzünden başkanlığı kaybettiğini yazmasını istiyorum"

Detroit İslam Merkezi'nden Filistin asıllı İmam İmran Salha ise önceden Biden'ın bir "ahlak timsali" olduğunu düşünmediğini ancak "bir Trump da olmadığını" değerlendirdiğini belirterek, "Ama şimdi gelinen noktada gerçek şu ki Donald Trump soykırım yapmadı. Başkan Joe Biden yaptı." ifadelerini kullandı.

Salha, 37 yaşındaki bir kadın akrabasının, kocası ve oğluyla köyüne giderken aracında vurularak öldürüldüğünü anlatarak, Biden'ın politikalarından kişisel olarak nasıl etkilendiğini söyledi.

İmran Salha, "Eğer Joe Biden'ın adının yazılı olduğu oy pusulasını imzalarsam, o oy pusulasını imzalamak için kullanacağım mürekkep, onun ve Gazze'deki 40 binden fazla masum sivilin kanından olacaktı." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'dan gelen üst düzey yetkililerle görüşme davetini reddettiğini aktaran Salha, "Tarihin, Başkan Joe Biden'ın Filistinlilere yaptıkları yüzünden başkanlığı kaybettiğini yazmasını istiyorum." dedi.

Salha, "Araplar, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve tüm vicdan sahibi insanlar olarak" bir sonraki başkanın kim olacağını seçme gücüne sahip olmadıklarının, ancak Filistin'i destekleyenlerin bir başkanı iktidardan edebilecek güce sahip olduklarını kanıtlayacaklarının altını çizdi.

İmran Salha, Biden'a seslenerek, "Biden, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'yu tatmin etmek için Amerikan demokrasisini yok etmeye değer miydi?" diye sordu.

"Arap kökenli Amerikalıların oyları hafife alınmamalı"

Michigan'da yaşayan ve soy ismini vermek istemeyen Arap kökenli Amerikalı Rebecca da kararsız oy kullanmayı planladığını belirterek, "Arap kökenli Amerikalıların oyları artık hafife alınmamalı. Sesimizin gür ve net bir şekilde duyulacağını umuyoruz ve bu oylamayla Gazze'ye açık bir destek mesajı göndermeyi umuyoruz." diye konuştu.

Rebecca, sadece Arap kökenli Amerikalılarla değil diğer etnik gruplarla da birlikte çalıştıklarını ifade ederek, ateşkes mesajı verdiklerini vurguladı.

"Abandon Biden" kampanyasının aksine kendisinin şu an ön seçimlere odaklandığını dile getiren Rebecca, "Yine de gözümüzü kasım ayından ayırmamalıyız. Trump'ı tekrar görevde görme ihtimali, sadece Arap ya da Filistin kökenli Amerikalılar için değil, her türlü azınlık için dehşet verici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.