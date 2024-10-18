Miçotakis'ten Göçmen Politikasına Destek

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nde (AB) iltica talebi reddedilen ama kendi ülkelerine gönderilemeyen göçmenlerin Birlik dışındaki merkezlere yönlendirilmesi fikrine olumlu baktığını söyledi.

Dünkü AB Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, zirvenin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, AB'nin aldığı ve Birliğe hangi göçmenlerin gireceğine insan kaçakçılarının karar veremeyeceği yönündeki kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bundan sonraki adımın iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik Avrupa çerçevesi oluşturulması olduğunu belirten Miçotakis, "Ancak kimin AB'ye gireceğine bizim karar verdiğimizi ve iltica hakkı olmadığı için Avrupa'da yeri olmayanların, burada kalamayanların geldikleri ülkeye geri gönderileceğini söylediğimizde argümanımız tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Miçotakis, iltica talebi reddedilen ve kendi ülkelerine gönderilemeyen göçmenlerin AB dışındaki merkezlere yönlendirilmesi önerisi için "Henüz fikir aşamasında, üzerinde çalışılmadı. Prensipte olumlu buluyorum." dedi.

Miçotakis, AB'de iltica başvurusu reddedilenlerden sadece beşte birinin ülkelerine geri gönderilebildiklerini dile getirdi.