Miçotakis ve Sisi'den Gazze Görüşmesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Sisi'nin görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve özellikle de Gazze meselesi ele alındı.

Miçotakis, Mısır'ın Gazze'de ateşkes yapılmasına ilişkin son önerisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki lider, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelere ilişkin işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.