Microsoft, Kotick davasını 250 milyon dolarla kapattı

Microsoft, Activision Blizzard hissedarlarının, eski CEO Bobby Kotick'in şirketi taciz skandallarını örtbas etmek ve kişisel çıkarları için düşük fiyata sattığı iddiasıyla açtığı toplu davayı 250 milyon dolar ödeyerek sonlandırmayı kabul etti. Delaware Şansölyelik Mahkemesi'ne sunulan uzlaşma belgesine göre, Microsoft herhangi bir suçlama kabul etmiyor. Dava, 2021'de Kaliforniya'nın Activision'a açtığı iş yeri ayrımcılığı davasına dayanıyor. İsveçli emeklilik fonu AP7, Kotick'in baskı altında teklifi kabul ettiğini savunarak süreci başlatmıştı. Uzlaşma onaylanırsa, Ocak 2022 ile Ekim 2023 arasında Activision hissesine sahip olan yatırımcılar pay başına yaklaşık 30 sent alacak. Satın alma toplamda 75,4 milyar dolara mal olurken, ödenen 250 milyon dolar bunun yalnızca %0,33'üne denk geliyor.