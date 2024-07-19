Microsoft'un siber güvenlik hizmeti sorunu Filistin, BAE ve Ürdün'ü etkiledi

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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'deki bazı kurum ve kuruluşları etkiledi.

Filistin Eş- Şimal Elektrik Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "Bilgisayar sistemlerinde yaşanan küresel sorun nedeniyle Nablus ve Cenin kentlerindeki değerli abonelerimizin tüm şarj noktalarında elektrik sayaçlarının (ön ödemeli) şarj edilmesi ve faturaların ödenmesi hizmeti sekteye uğramıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şirketin Nablus ve Cenin şubelerindeki merkezler, sorun giderilene kadar şarj hizmeti vermek üzere kapılarını açacağı belirtildi.

Filistin'de yerel bir radyo olan Ajyal FM'den yapılan açıklamada, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle radyo ve internet yayınının kesintiye uğradığı aktarıldı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, yurt dışındaki BAE vatandaşlarına bazı havalimanlarında hava trafiğini etkileyen küresel teknik zorluklar nedeniyle, havalimanlarına gitmeden önce hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuşun durumunu doğrulama uyarı ve tavsiyesi yapıldı.

Bakanlığın tüm elektronik sistemlerinde küresel bir teknik sorun meydana geldiği belirtilen açıklamada, BAE vatandaşlarına şu an için herhangi bir işlem yapılmaması tavsiye edildi.

-Ürdün

Ürdün'deki Kraliyet Havayolları Şirketinden yapılan yazılı açıklamada ise Queen Alia Havalimanı'ndaki tüm yolculara, küresel teknik aksaklığın bir sonucu olarak uçuş programında herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için ilgili hava yolları ve havaalanı hizmetleri merkeziyle iletişime geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uçuşların aksamadan devam ettiği ve uçuş takviminde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

-Mısır

Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde de Mısır Sivil Havacılık Sisteminin şu anda "tamamen güvenli" olduğu, küresel teknik arızanın ülkeyi etkilemediği kaydedildi.