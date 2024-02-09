Mide kanseri hastasının başarılı ameliyat sonrası duygusal anları - Son Dakika
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Mide kanseri hastasının başarılı ameliyat sonrası duygusal anları

Mide kanseri hastasının başarılı ameliyat sonrası duygusal anları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat olmaya ikna edilen mide kanseri yaşlı hastanın, başarılı operasyon sonrası duygularını anlattığı videoyu paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yaşlıyım, nasılsa ölümüm yakın' diyordu. Hekimlerimiz kendisini ikna etti, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mide kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı. Hastanemiz için, 'beş yıldızlı otel gibi', sağlığı için üç yıldır 'çok şükür' diyor.

09.02.2024 18:59  Güncelleme: 19:00
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat olmaya ikna edilen mide kanseri yaşlı hastanın, başarılı operasyon sonrası duygularını anlattığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yaşlıyım, nasılsa ölümüm yakın' diyordu. Hekimlerimiz kendisini ikna etti, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mide kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı. Hastanemiz için, 'beş yıldızlı otel gibi', sağlığı için üç yıldır 'çok şükür' diyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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