Midilli Adası'nda Hayvancı Protestoları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midilli Adası'nda Hayvancı Protestoları

15.04.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midilli'de hayvancıların protestoları limanı kapattı, turizmde iptaller yaşandı, acil çözümler istendi.

Midilli Adası'nda hayvancıların protestolarını artırarak limana giriş ve çıkışları engellediği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, eylemler nedeniyle Midilli'yi Türkiye kıyılarındaki kentlere bağlayan feribot seferleri durduruldu.

Protestoların ekonominin farklı alanlarını da etkilediği, özellikle turizm sektöründe iptaller yaşandığı belirtildi.

Bazı turistlerin adada mahsur kaldığı ifade edilirken, hayvan yetiştiricilerinin limandaki ablukayı sürdürdüğü ve yarın için ada genelinde geniş katılımlı yeni bir protesto çağrısı yaptığı aktarıldı.

Bölgede faaliyet gösteren tarım örgütlerinin açıklamasında, üreticilerin yaşadığı sorunlara acil çözüm talep edildiği, özellikle hayvan hastalıkları nedeniyle oluşan zararların karşılanması, süt teslimine yönelik düzenlemelerin yapılması ve veteriner sayısının artırılması gibi taleplerin yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan, yerel yönetimin limanın belirli ürünler için açılmasına yönelik girişimde bulunduğu ancak eylemcilerin limandaki varlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midilli Adası'nda Hayvancı Protestoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 15:16:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Midilli Adası'nda Hayvancı Protestoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.