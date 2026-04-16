Midilli'de Besicilerden Eylem - Son Dakika
Midilli'de Besicilerden Eylem

16.04.2026 16:48
Midilli Adası'nda besiciler, şap hastalığı nedeniyle eylem düzenleyerek yük taşıma işlemlerini engelledi.

Midilli Adası'nda besicilerin düzenlediği geniş katılımlı eylemde, yük taşıyan kamyonların gemilerden indirilmesinin engellendiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, şap hastalığının yol açtığı kriz nedeniyle zor durumda kalan besicilerin, üçüncü gününde de eylemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Eylem kapsamında adanın yolcu limanı kapalı tutulurken, yük taşıyan kamyonların gemilerden indirilmesine izin verilmediği ancak yolcu ve özel araç geçişlerinin sürdüğü kaydedildi.

Haberlerde, eylemlere ada genelinde esnaf ve çeşitli kurumların da destek verdiği, birçok iş yerinin kepenk kapattığı aktarıldı.

Öte yandan, eylemler nedeniyle Türkiye ile Midilli arasındaki bazı feribot seferlerinin 22 Nisan'a kadar iptal edildiği ve bunun yerel ekonomiyi olumsuz etkilediği bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midilli'de Besicilerden Eylem - Son Dakika

SON DAKİKA: Midilli'de Besicilerden Eylem - Son Dakika
