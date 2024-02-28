Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, esnafa ziyarette bulundu

Güncel

Midyat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, esnafa ziyarette bulundu.

Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, parti yöneticileri ile Midyat Sınırlı Sorumlu Toplu İşyeri Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Şahin, sadece seçim sürecinde değil her zaman esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüşlerini dinlediklerini ve sıkıntılara çözümler ürettiklerini söyledi.

Söğütlü Mahallesi'nde 2. Sanayi Sitesinin kurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Şahin, "İnşallah seçimlerden sonra kazmayı vuracağız. Çok talep var. Organize Sanayii Bölgemiz Cizre yolunda büyük bir hızla alt yapı çalışmaları devam ediyor. Dışarıda iş yapan hemşerilerimizi buraya çekmek suretiyle istihdamı giderme yolunda çok önemli mesafe kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.