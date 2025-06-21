Midyat Kaymakamı\'ndan Gazeteciye Teşekkür

MARDİN'in Midyat ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçedeki çalışmaları nedeniyle Demirören Haber Ajansı Midyat Muhabiri Mehmet Halis Nayıfoğlu'na teşekkür belgesi verdi.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçede görev yaptığı süre boyunca kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı DHA Muhabiri Mehmet Halis Nayıfoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen törende konuşan Kaymakam Özdemir, Nayıfoğlu'na görevinde başarılar dileyerek, "Basın, kamu ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir ve bu bağlamda gazeteciler büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Sayın Nayıfoğlu, yıllardır sürdürdüğü meslek hayatında gösterdiği özveri ve dürüst habercilik anlayışıyla halkın güvenini kazanmış önemli bir gazetecidir. Toplumsal sorunlara duyarlılığı ve kamuoyunu doğru bilgilendirme çabası takdire şayandır" dedi.

'BASIN, TOPLUMUN SESİ, VİCDANI VE HAFIZASIDIR'

Gazeteci Nayıfoğlu da Kaymakam Özdemir'e teşekkür ederek, "Basın, sadece haber vermekle kalmaz; toplumun sesi, vicdanı ve hafızasıdır. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik, demokrasinin temel taşlarından biridir. Midyat'ta görev yapan bir basın mensubu olarak, ilçemizin kültürel, sosyal ve idari gelişiminde yapılan her güzel çalışmayı halkımıza ulaştırmaya gayret ettik. Sayın Kaymakamımıza bize gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.