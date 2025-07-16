Midyat\'ta 15 Temmuz Etkinlikleri

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik Hükümet Konağı'ndan Midyat Belediyesi önüne halk koşusu ile başladı.

Daha sonra Anıt Park'ta devam eden etkinlikte "15 Temmuz Destanı" konulu resim sergisi açıldı.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan ekranlardan takip edildi.

Etkinlikte konuşan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, 15 Temmuz'un, milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de 15 Temmuz gecesi, dökülen şehit kanlarının bağımsızlığı korumanın yanında aziz milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekiştirmesine vesile olduğunu belirtti.

İlahiler ve şiirlerin okunduğu etkinlikte, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, sela okunmasının ardından sona erdi.