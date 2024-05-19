Midyat'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni - Son Dakika
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Midyat'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni

Midyat\'ta Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde yapılan törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Midyat Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, öğrenciler gösteriler sergiledi ve halk oyunları ekibi gösteri sundu. Törene Midyat Kaymakamı, Garnizon Komutan Vekili, Belediye Başkan Vekili, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Gençlik Spor Müdür Vekili ve vatandaşlar katıldı.

19.05.2024 13:13
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Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Midyat Kapalı Spor Salonunda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, öğrenciler gösteriler sergiledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kutlamalara, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Taşkıran, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Gençlik Spor Müdür Vekili Ümit Cesur ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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