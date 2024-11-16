Midyat\'ta \'En İyi Narkotik Polisi, Anne\' Projesinin Tanıtımı Yapıldı

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MARDİN'in Midyat ilçesinde, çekimleri süren Kanal D'nin 'Uzak Şehir' dizisinin oyuncularıyla birlikte 'En iyi narkotik polisi, anne' projesinin tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, anne bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla, Midyat Kaymakamlığı koordinesinde, Midyat Belediyesi, Midyat Emniyet Müdürlüğü ve Midyat Jandarma Komutanlığı personelinin de katılımıyla tarihi kuyumcular çarşısında, 'En iyi narkotik polisi, anne' projesi kapsamında stant açıldı. Stantta turistlere ve bölge halkına el broşürleri dağıtılıp, bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinin oyuncuları Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Alper Çankaya katıldı. Oyuncular, çevredekilere broşürler dağıtıp, hatıra fotoğrafları çektirdi.

'AMACIMIZ ANNELERİMİZİ BİLİNÇLENDİRMEK'

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, etkinlikte çocukları uyuşturucudan uzak tutmayı hedeflediklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan 'En iyi narkotik polisi, anne' projemizi, bugün Midyat'ımızın en kalabalık caddelerinden birinde de tanıtmış olduk. Amacımız, annelerimizi bilinçlendirip, çocuklarımızı uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Çocuklarımızı, evlatlarımızı en iyi tanıyan varlık, dünyadaki annelerimiz. Onları bilinçlendirebilirsek çocuklarımızın hangi hal ve hareketlerinden, hangi davranışlarından şüphelenmeleri gerekir bunları öğretebilirsek, bu annelerimizi bilinçlendirebilirsek çocuklarımızı bu felaketten daha hızlı, daha etkili uzaklaştırmış oluruz, anında müdahale etmiş oluruz, amacımız bu. İnşallah annelerimiz bilinçlenecek, toplumumuz sağlıklı ve güçlü bir toplum olacak" diye konuştu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise çalışmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Hem turistlerimizi hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla bir etkinlik yapmış bulunmaktayız. Başta Kaymakam Beye, İlçe Jandarma Komutanımıza, Emniyet Müdürümüze ve Uzak Şehir dizisi oyuncularına çok teşekkür ediyorum" dedi.