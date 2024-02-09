Midyat\'ta iş yerine giren hırsızlar 150 bin TL değerindeki tablet ve cep telefonlarını çaldı

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MARDİN'in Midyat ilçesinde iş yerine giren 2 şüphelinin, yaklaşık 150 bin TL değerindeki 5 tablet ve 5 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 03.18'de Midyat ilçe merkezindeki Cumhuriyet Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Yüzlerini atkı ve bere ile kapatan 2 şüpheli, cep telefonu satılan iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Şüpheliler girdikleri iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerindeki 5 tablet ve 5 cep telefonu ile çok sayıda şarj cihazını alarak çıktı. Sabah iş yerine gelen Orhan Turan, camlarının kırık, tablet ve telefonların yerinde olmadığı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)