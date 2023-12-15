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Midyat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Midyat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Grup, Filistin ve Türk bayraklarıyla Anıt Park'ta toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

Midyat\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi
15.12.2023 - 23:19,
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Mardin'in Midyat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Anıt Park'ta toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Hüseyin Yücel, burada grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin yasını tuttuklarını söyledi.

Daha sonra yaşamını yitiren Filistinliler için dua okundu.

Yürüyüşe, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, HÜDA PAR İlçe Başkanı İsa Altunkaynak da katıldı.

Kaynak: AA
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Filistin, Mardin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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