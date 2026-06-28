Midyat'ta Kadınlara Yöresel Lezzetler Projesi - Son Dakika
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Midyat'ta Kadınlara Yöresel Lezzetler Projesi

Midyat\'ta Kadınlara Yöresel Lezzetler Projesi
28.06.2026 10:42
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Midyat'ta açılan kafede 15 kadın istihdam edildi, 250 kadın yöresel lezzetler üretiyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, kaymakamlık tarafından hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen proje kapsamında tarihi taş konakta yöresel lezzetler kafesi ile el sanatları satış mağazası açıldı. İşletmede 15 kadın istihdam edilirken, yaklaşık 250 kadının ürettiği yöresel lezzetler ve el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kaymakam Mehmet Kaya, "Kadınlarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz, projeler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yeter ki kadınlarımız üretsinler, kadınlarımız katma değer yaratsınlar. Devlet olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Midyat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen 'Dinler ve Diller Kentinde Kadınların El Emeği ile Yöresel Lezzetlerimiz Projesi' kapsamında, tarihi Devlet Konuk Evi'nin yanında bulunan taş konakta yöresel lezzetler kafesi ve el sanatları satış mağazası açıldı. Proje kapsamında tarihi konakta faaliyet gösterecek kafeteryada 15 kadın istihdam edilirken, ziyaretçilere içli köfte, sembusek, gözleme çeşitleri, kaburga dolması, mehir çorbası, ev yapımı reyhan şerbeti ve limonata gibi yöresel lezzetler sunulacak. Ayrıca Midyat Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Aile Destek Merkezi kurslarında üretim yapan yaklaşık 250 kadının hazırladığı telkari ürünleri, nakış çalışmaları, dekoratif süs eşyaları ve çeşitli el sanatları ürünleri de satışa sunulacak.

'KADINLARIMIZA HER ZAMAN DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, merkezin kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sunduğunu belirterek, "Yöresel ürünler satış yeri, mutfağı ve kafeteryasıyla çok güzel bir proje ortaya çıktı. Aile destek merkezleri, Kadın Kooperatifi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi iş birliğiyle yaklaşık 250 kadının ürettiği ürünler ve yöresel lezzetleri bu mutfakta sunmaktayız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Birçok yöresel ürün kooperatifimizde satışa sunuluyor. Kadınlarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz, projeler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yeter ki kadınlarımız üretsinler, kadınlarımız katma değer yaratsınlar. Devlet olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız" dedi.

'BİRÇOK YÖRESEL LEZZETİ MİSAFİRLERİMİZE SUNUYORUZ'

Midyat Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülten Erol ise "Kooperatifimizde 15 kadın aktif olarak görev yapıyor. Burada çok lezzetli yemekler yapıyoruz. Birçok yöresel lezzeti misafirlerimize sunuyoruz. Midyat'ın tarihi atmosferini ve mutfak kültürünü tanıtmak için tüm yerli ve yabancı turistleri davet ediyoruz" diye konuştu.

'ÜRETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Kooperatif bünyesinde çalışan kadınlardan Safiye Çelik de projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Burada gözleme yapıyor, sarma sarıyor ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Hem aile bütçemize katkı sağlıyor hem de sosyal bir ortamda üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkan Tunç ise "Patatesli, peynirli, kaşarlı ve kıymalı gözleme çeşitlerimiz var. Fiyatlarımız uygun. Burası bizim için önemli bir gelir kapısı oldu. Emeğimizi kazanca dönüştürme fırsatı bulduk" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kadın, Son Dakika

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