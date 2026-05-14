Midyat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Midyat-Dargeçit kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon ile Muhyettin A. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
