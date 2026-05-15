Midyat\'ta Motosiklet Kazası: Şoför Tutuklandı

MARDİN'in Midyat ilçesinde kamyonun çarptığı 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Muhyettin Aslan'ın (55) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan şoför H.F., tutuklandı.

Kaza, dün Midyat-Dargeçit kara yolunda meydana geldi. H.F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, aynı yöne giden Muhyettin Aslan'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Muhyettin Aslan, devrilen motosikletten yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Muhyettin Aslan'ın cenazesi defnedildi. Diğer yandan kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamyon şoförü H.F.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.