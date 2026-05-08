Midyat'ta Tarihi Miras Restorasyonu

08.05.2026 12:30
Midyat'ta taş evler ve tarihi hanlar restore edilerek turizme kazandırılıyor. Belediye Başkanından açıklama.

Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi mirasın korunması amacıyla restorasyon ve dönüşüm projeleri devam ediyor.

Özellikle Ulucami ile Akçakaya ve Işıklar mahallelerini kapsayan çalışmalar kapsamında, binlerce yıllık taş evler ve tarihi hanlar aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kentin simgesi haline gelen taş mimarinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Şahin, ömrünü tamamlayan betonarme yapılar ile yıkım kararı bulunan binaların yerine, Midyat'ın geleneksel mimarisine uygun yöresel "katori" taşı kullanılarak yeni yapılar inşa edildiğini belirtti.

Kent estetiğini bozan ruhsatsız yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Şahin, "Halkımızın güvenliği ve şehrimizin kimliğini korumak için gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

