Mignot, Nijerya'da 2027 seçimleri öncesi yaptırımın AB'nin görevi olmadığını belirtti

Avrupa Birliği'nin (AB) Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Gautier Mignot, Nijerya'da 2027 genel seçimleri öncesinde şiddete karışan siyasi aktörlere yaptırım uygulanmasının AB'nin görevi olmadığını bildirdi.

Mignot, yaptığı açıklamada, seçim döneminde yaşanabilecek şiddet olaylarına karışan siyasi aktörlere uluslararası ortaklar tarafından yaptırım uygulanmasının beklenmesinin doğru olmadığını belirtti.

Nijerya'da 2027 genel seçimleri öncesinde şiddete karışan siyasi aktörlere yaptırım uygulanmasının AB'nin görevi olmadığını vurgulayan Mignot, Birliğin seçim sürecini ve demokratik kurumları desteklemeye odaklandığını söyledi.

Mignot, Nijerya'nın egemenliğine dikkati çekerek, siyasi ve kurumsal aktörleri cezalandırmanın veya performanslarını değerlendirmenin uluslararası ortakların sorumluluğunda olmadığını kaydetti.

AB'nin ülkedeki rolünün seçim sürecini desteklemek, ilgili paydaşların kapasitelerini güçlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak olduğunu belirten Mignot, Birliğin Nijerya'daki sivil toplum kuruluşlarına seçim sürecinde destek verdiğini bildirdi.

Mignot, bu kapsamda seçimlerde 5 bin 500 gözlemcinin görevlendirilmesinin planlandığını aktardı.

AB Büyükelçisi Mignot, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) ve sivil toplum temsilcileriyle dezenformasyonun, özellikle yapay zeka aracılığıyla yayılan yanlış bilgilerin seçim sürecine etkisine ilişkin simülasyon çalışması gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

Nijerya'da seçim öncesi şiddet endişesi

Nijerya'da 2027 genel seçimleri öncesinde şiddet ve dezenformasyona ilişkin endişeler sürüyor.

Ulusal Barış Komitesinin 19 Ağustos-27 Ekim 2026 dönemini kapsayan izleme raporuna göre, 26 eyalet ve Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) Ulusal Barış Anlaşması 109 kez ihlal edildi. İhlallerin 33'ünü siyasi şiddet ve holiganlık, 29'unu ise yanlış ve yanıltıcı bilgi yayılması oluşturdu.