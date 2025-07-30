Mihalgazi'de Çiftçilere Taş Toplama Desteği - Son Dakika
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Mihalgazi'de Çiftçilere Taş Toplama Desteği

30.07.2025 11:51
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Mihalgazi Belediyesi, çiftçilerin tarlalarını taş toplama makinesiyle temizleyerek verimliliği artırıyor.

Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi, çiftçilerin tarlalarını taş toplama makinesiyle temizliyor.

Mihalgazi Belediyesi, mücavir alan içerisinde yer alan tarımsal arazileri daha verimli hale dönüştürmek amacıyla çalışma yürütüyor.

Talep eden çiftçilerin tarlaları belediye tarafından taş toplama makinesiyle temizleniyor.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, yaptığı açıklamada, tarımsal arazilerin kolay işlenebilir ve verimli hale getirerek çiftçilere daha fazla kazanç sağlamalarına destek verdiklerini kaydetti.

Taşları toplanan tarlaların işlenmesinin kolaylaştığını ve toprak işleme ekipmanlarının aşınması en aza indiğini beliren Güneş, "Tarlalarını sürüyoruz ve daha verimli kullanmalarını sağlıyoruz. Çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mihalgazi, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mihalgazi'de Çiftçilere Taş Toplama Desteği - Son Dakika

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