Mihalgazi\'de Tarım Yolları Güçleniyor

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Mihalgazi Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve üreticilerin daha verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla ulaşım alt yapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde tarım alanlarına ulaşım sağlayan bahçe ve seralara giden yollarda kumlama ve tesviye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Mihalgazi'nin bir tarım ilçesi olduğunu belirterek, ilçede yaşayanların seralara giden yolları yoğun olarak kullandığını kaydetti.

Bozulan yollarda ürün taşımanın zor olduğunu belirten Başkan Güneş, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine belediyemize ait traktör, iş makinesi ve ekiplerimizle bahçe yollarına kumlama ve tesviye çalışmalarımız devam ediyor. Böylelikle onarılan yollar daha kullanışlı hale geliyor. Üreticinin sorunu bizim sorunumuzdur. Her zaman üreticinin yanındayız." ifadelerini kullandı.