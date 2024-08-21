Mihalgazi Panayırı 12-15 Eylül tarihleri arasında başlıyor

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Mihalgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Mihalgazi Panayırı, bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, 1946 yılından bu yana düzenlenen panayırın 78 yıllık geçmişe sahip olduğunu bildirdi.

Akgün, Türkiye'nin dört bir yanından esnaf ve misafirlerin ilçede misafir edileceğini söyledi.

Akgün, panayırda çocuklar için lunapark kurulacağını, misafirlerin eğlenmenin yanı sıra alışveriş de yapabileceğini ifade ederek herkesi panayıra davet etti.