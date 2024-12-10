Mihalıççık\'ta Şiddetle Mücadele Semineri

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince verilen seminerde kamu kurum personeli ile mahalle muhtarlarına çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, güvenli internet ve dolandırıcılık konularının anlatıldığı seminerde bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Seminerin ardından jandarma ekipleri, ilçenin Çardak Mahallesi'nde bir yaşlı ve bir görme engelli vatandaşı ziyaret etti.