Mikati: BM Uluslararası Toplumun Sesini Yükseltmesini İstiyor - Son Dakika
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Mikati: BM Uluslararası Toplumun Sesini Yükseltmesini İstiyor

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in katliamlarına karşı uluslararası toplumu net bir tutum almaya davet etti.

21.09.2024 19:51
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumu İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği "dehşet verici katliamlar" karşısında net bir tutum almaya davet etti.

Mikati, yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve uluslararası toplumun tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Mikati, "İsrail'in Lübnan'a yönelik süregelen saldırılarını ve düşmanın işlediği katliamları durdurmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Lübnan'ın diplomatik hareketliliğini yoğunlaştırmak için New York'a gitmeyi planlamıştım ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ışığında seyahatimden vazgeçme kararı aldım ve Dışişleri Bakanı (Abdullah Buhabib) ile istişare ve koordinasyon sonrasında bu dönemde acil dış diplomatik girişimler için ana başlıklar üzerinde anlaştık." ifadelerini kullandı.

"Şu anda İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları ve yürüttüğü çok yönlü savaşları durdurmaktan daha önemli bir öncelik yok." vurgusunu yapan Mikati, "uluslararası toplumu ve insanlık vicdanını bu dehşet verici katliamlar karşısında net bir tavır almaya ve sivil teknolojik araçların hedef alınmasını önleyecek uluslararası yasalar çıkarmaya" çağırdı.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 37 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

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