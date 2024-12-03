Mikati'den İsrail'e Diplomatik Baskı - Son Dakika
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Mikati'den İsrail'e Diplomatik Baskı

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in ateşkes ihlallerini durdurması için yoğun diplomasi yürütüyor.

03.12.2024 18:16
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, İsrail'in ateşkes ihlallerinin sonlandırılması ve sınır bölgelerinden çekilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğü bildirildi.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Mikati, bazı heyetleri kabul etti.

Mikati, heyetleri kabulünde yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlalini durdurmak ve Lübnan sınırındaki kasabalardan çekilmesini sağlamak için diplomatik temasları yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Lübnanlıların evlerine dönmesi ve ordunun güneydeki bölgelerde daha fazla konuşlanması meselelerinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Mikati, bu kapsamda Bakanlar Kurulunun asker sayısının artırılması yönünde bir karar aldığını hatırlattı.

Lübnan Savunma Bakanlığı da cephede görev yapacak askerlerin eğitilmesi için askere alım yapılacağını duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Lübnan ordusu, güneydeki Sur şehrinde ve çevresinde yoğun şekilde konuşlanarak, özellikle sınır köylerinde yeniden güçlerini konuşlandırma sürecini başlattı.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 961 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 984'ü kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 961 kişi öldü, 16 bin 520 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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