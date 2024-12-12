Mikati'den İsrail'e İhlal Tepkisi - Son Dakika
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Mikati'den İsrail'e İhlal Tepkisi

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ve saldırılara son verilmesini istedi.

12.12.2024 18:46
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden dün çekildiği bölgeye düzenlediği ve bir kişinin öldüğü saldırının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek İsrail ihlallerinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Mikati'nin ofisinden İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesini hedef almasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ateşkes kararının uygulanması için Lübnan ordusunun Hıyam ve Mercayun bölgelerinde konuşlanmaya başlamasının üzerinden yalnızca 24 geçmesinin ardından düşman İsrail'in Hıyam beldesine düzenlediği saldırılarda ölenler ve yaralananlar oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu ihanet (İsrail saldırısı) ateşkes anlaşmasına destek olan ABD ve Fransa'nın vaatleriyle çelişmektedir." ifadesine yer verildi.

Ateşkese destek veren ülkelere İsrail saldırıları karşısında net tavır alma ve İsrail saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı.

İsrail ihlallerinin ateşkesin uygulanmasını izleme komitesi tarafından ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada, bu ihlallerin tekrar işlenmesinin önüne geçilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Hıyam beldesi meydanını hedef aldı. Saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Hıyam beldesinden çekildiği ve Lübnan ordusunun beldenin çevresindeki 5 noktada Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) koordinasyonunda konuşlandığı açıklanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal etmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Son Dakika

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