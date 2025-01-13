Mikati'den Selam'a Tebrik - Son Dakika
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Mikati'den Selam'a Tebrik

Lübnan Başbakanı Mikati, yeni hükümeti kurmakla görevli Selam'ı arayarak başarı diledi.

13.01.2025 20:46
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'ı arayarak tebrik etti.

Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Selam'ı arayıp yeni hükümeti kurma görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.

Görevi süresince başta İsrail saldırıları olmak üzere iç ve dış ciddi zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Mikati, bunun ülkesindeki siyasette, güvenlikte, ekonomide ve sosyal hayatta yansımalaranın olduğunu belirtti.

Mikati, görevi süresince bu zorluklara göğüs germede hükümetinin yanında olan Lübnan halkına da teşekkür etti.

Hükümetinin kısa sürede ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Mikati, İsrail saldırılarının etkilerinin giderilme sürecinin temelinin atıldığını, devletin mali kapasitesinin düzeltme yolunda ilerlendiğini ifade etti.

Mikati, çok sayıda reformun temelinin atıldığını belirterek, "Bu zor şartlara rağmen hükümetimiz devlet işlerini yönetmek, devamlılığını sağlamak ve kamu kurumlarının işleyişini garanti altına almak için çalıştı." ifadesini kullandı.

Lübnan Başbakanı, birçok kişinin sorumluluk almaktan çekildiği en zor zamanlarda ülkeye liderlik ettiğini kaydetti.

Mikati, Lübnan halkına seslenerek, "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların büyük olduğu doğru ancak halkımızın iradesi bu zorluklardan daha güçlü. Birliğimiz ve dayanma gücümüz kurtuluşumuzdur. Savaşları ve krizleri birlikte aştığımız gibi yeniden birlikte ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, yeni hükümeti kurma görevini UAD Başkanı Nevvaf Selam'a vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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