Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
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Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarı Açıldı

05.08.2025 16:33
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Beyoğlu Göz Hastanesi'nde asistanlar için mikrocerrahi eğitim laboratuvarının açılışı yapıldı.

Asistanların ameliyathanede cerrahiye başlamadan önce deneyim kazanmaları amacıyla Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarının açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı ile hekimler ve hastane çalışanları katıldı.

Güner, asistan göz hekimlerinin laboratuvarda yapay göz üzerinde yaptıkları katarakt ameliyatını yakından izledi.

Daha sonra, kurdele kesilerek laboratuvarın açılışı yapıldı.

Güner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak önem verdikleri en önemli hususlardan birinin akademik duruşları olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak tüm Türkiye'ye hizmet verecek asistan ve uzman hekimler yetiştirdiklerini kaydeden Güner, "Tüm Türkiye'ye hizmet veren uzman hekimlerimizin yanında aslında tüm dünyaya hizmet veren hekimler de yetiştiriyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki İstanbul 200'den fazla ülkeden gelen insanların hizmet aldığı 'dünyanın sağlık başkenti' dediğimiz bir yerimiz." diye konuştu.

Güner, her sene 20 uzman hekimin bu hastaneden mezun olduğunu belirterek, bu mezunların Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öğrendikleri akademik nosyonu Türkiye'nin dört bir yanına yaydıklarını, vatandaşlara düzgün, güzel bir hizmet verebilmek için yine ülkenin dört bir yanına dağıldıklarını dile getirdi.

"Arkadaşlar için çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Sağlık Bakanlığı olarak eğitim noktasında hastanelere ve üniversitelere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktaran Güner, "İnşallah burada eğitim alan bütün uzman hekimlerimiz, asistan hekimlerimizin vatandaşlarımıza sağlık ve şifa dağıtmasını diliyoruz." dedi.

Güner, Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarının Türkiye'de ilk ve tek olarak Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu belirterek, "Zaten Beyoğlu Göz Hastanemize de yakışan bir laboratuvar oldu. Çünkü Türkiye'nin belki sayılı göz merkezlerinden ve dal hastanelerinden bir tanesi burası. Son teknoloji, her türlü imkan ve buradaki akademik kadronun tecrübesi yan yana geldiğinde asistan eğitimine büyük bir katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taşkapılı ise hastanenin Türkiye'deki uzmanlık eğitiminde çok önemli bir yeri bulunduğunu, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda en yüksek puanda tercih edildiğini kaydetti.

Kendisinin ve eğitim görevlisi arkadaşlarının, asistanların daha sağlıklı ve daha iyi hizmet verebilmesi için neler yapılabileceğine ilişkin konuşup tartıştıklarını dile getiren Taşkapılı, "Böyle bir şey benim hayalimdi. Uzun bir zamandır kafamızda proje olarak vardı, bugüne kısmetmiş. Ben bir göz hekimi olarak gerçekten arkadaşlar için çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

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