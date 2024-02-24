İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
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İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

İtalya\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü: İsrail\'in Gazze\'ye Saldırıları Protesto Edildi

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen büyük Filistin'e destek yürüyüşünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Milano'nun cadde ve meydanlarında gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınarken Filistin'e destek ve dayanışmalarını gösterdi. Yürüyüş sırasında bazı olaylar yaşandı ve yürüyüş Sforza Kalesi'nde sona erdi.

24.02.2024 23:25  Güncelleme: 23:27
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İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde düzenlenen büyük " Filistin'e destek yürüyüşü"nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun cadde ve meydanları, sendikaların, öğrenci birliklerinin ve farklı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği Filistin'e destek yürüyüşüne sahne oldu.

Loreto Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, aralarında İtalyan, İtalya'da yaşayan Filistinliler ve diğer Müslüman ülkelerin vatandaşlarından oluşan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederken, Filistin'e destek ve dayanışmalarını belirtti.

Göstericiler, Milano caddelerinde sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

Protestocular ellerinde, Filistin bayrakları ile "Siyonizm terördür" ve "ABD, Avrupa, İsrail'in soykırım ortağıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı göstericilerin de elinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun el sıkışırken çekilmiş fotoğrafını, üzerine kırmızı el basılı haliyle taşıdığı görüldü.

Yürüyüş sırasında geçen haftalarda boykot çağrılarının yapıldığı Loreto Meydanı'ndaki McDonalds ile ayrıca Starbucks gibi kahve zinciri dükkanlarının önünde de polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Bu arada, yürüyüşün son kısmında bir kişinin İsrail bayrağı yaktığı, yüzlerini gizleyen bazı kişilerin de bir marketin vitrinine zarar verdiği basına yansıdı.

Büyük yürüyüş, Milano kent merkezindeki Sforza Kalesi'nde sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika

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