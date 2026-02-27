Milano'da Tramvay Kazası: 1 Ölü, 39 Yaralı - Son Dakika
Milano'da Tramvay Kazası: 1 Ölü, 39 Yaralı

27.02.2026 20:32
Milano'da tramvayın raydan çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

İtalya'nın Milano kentinde bir tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'da şehir içi toplu ulaşım hatlarından olan 9 numaralı tramvay hattındaki bir tramvay, öğleden sonra yerel saatle 16.00 civarında seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple Vittorio Veneto Bulvarı'nda raydan çıktı.

Tramvay, raydan çıktıktan sonra etraftaki insanlara ve araçlara çarparken, son olarak bir dükkana çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, tramvayın çarptığı 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında tramvaydaki yolcuların da bulunduğu 39 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kazada sıkışanları kurtarmak için çalışma yürüttü.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili taksirle öldürme ve yaralama suçlamalarıyla soruşturma başlattığı ve tramvay sürücüsünün de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Kaynak: AA

