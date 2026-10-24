Milano'da yeni gösteriler öncesi 500 asker göreve başladı, dükkanlar kepenk indirdi

İtalya'da geçen hafta sonu şiddet olaylarına sahne olan protesto gösterilerinin ardından bugün ve yarın yapılacak gösterilerde olay çıkma ihtimaline karşın tedbirler artırıldı.

Ülkede 17-18 Ekim'de özellikle Milano kentinde hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıkması, çok sayıda kişinin yaralanması, dükkanların yağmalanması ve zarar görmesi dolayısıyla bugün yapılacak gösteriler öncesi endişeli bekleyiş sürüyor.

Başkent Roma ile Milano ve Napoli gibi büyük kentlerde bugün yapılacak farklı protesto yürüyüşleri dolayısıyla tedbirler artırıldı.

Özellikle geçen hafta büyük olayların çıktığı Milano'da, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hafta içinde aldığı karar doğrultusunda İtalyan ordusunun elit paraşütçü birliğinden 500 asker bu sabah görev yapmaya başladı.

Basında çıkan haberlere göre, ayrıca Milano'nun merkezindeki Duomo Meydanı'nda da dün akşam itibarıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Paraşütçü birliğinin zırhlı araçlarının meydan ve civarında polislerle beraber konuşlandığı gözlemlendi.

Kent merkezindeki birçok mağaza ve dükkanın dün akşam itibarıyla kepenk indirip vitrinlerini ahşap suntalarla kapattığı görüldü.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de geçen hafta sonu yağmalama olaylarından etkilenen Milano şehir merkezinde sabah saatlerinde bir inceleme yaptı. Salvini geçen hafta zarar gören dükkanları ziyaret etti ve işletme çalışanları ve güvenlik güçleriyle alınan tedbirleri görüştü.

Salvini burada basına yaptığı açıklamada, Milano'nun şiddet olaylarına dönüşebilecek protestolara karşı hazır olduğunu belirtti.

Başkent Roma, Milano ve Napoli gibi birçok şehirde mağaza ve dükkanların kepenklerini indirdiği ve vitrinlerini zarar görmemeleri için ahşap suntalarla kapattığı görüldü.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de bu hafta sonu öncesinde Milano ve 20 kentte önleyici tedbirler çerçevesinde 150 noktada aramaların yapıldığı belirtildi.

Hükümet, geçen haftaki olayların ardından yeni bir güvenlik kararnamesi çıkarmıştı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 20 Ekim'de yaptığı açıklamayla, Milano'da geçen hafta sonu şiddet olaylarına sahne olan protestoların ardından çocuk suçları ile güvenlik alanındaki suç ve cezaları düzenleyen, kabinenin onayladığı yeni kararnameyi duyurmuştu.

Kararnameyle "gösterilere şiddet içeren katılımın" suç olarak tanımlandığını aktaran Meloni, "Bir yürüyüş ya da gösteri sırasında 5 ya da daha fazla kişilik gruba katılıp taş, küçük havai fişek ya da sopa atar, herkesin güvenliğini tehlikeye atarsanız 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız." demişti.

Meloni, gösteriler sırasında yüzlerini kapatanların, birilerinin yaralanmasına yol açanların veya grup halinde "yıkım faaliyetlerine" katılanların daha ağır cezalara çarptırılacağını ve verdikleri zararı karşılamak zorunda kalacaklarını vurgulamıştı.

Meloni, yeni suç tanımı kapsamında "soruna yol açabilecek gösteriler öncesinde kimliği bilinen veya kargaşa çıkaran şüphelilere yönelik önleyici gözaltı" uygulamasının reşit olmayanları da kapsayacağını belirtmişti.

İtalya'nın kuzeyinde finans ve modanın kalbinin attığı bir şehir olan Milano'da 17-18 Ekim'de hayat pahalılığı ve Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin politikalarını protesto etmek için meydanlara inen binlerce kişinin katıldığı gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan bazı göstericilerin mağaza ve süpermarketlerin vitrinlerini kırıp yağmaladıkları, çöp kutularını ateşe verdikleri ve şehirde büyük maddi hasara yol açtıkları görülmüştü.